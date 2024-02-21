Цього не робила жодна країна: Ігнат зробив приголомшливу заяву про F-16

Ігнат зауважив, що у них є чіткий план дій, відповідно до нього йдуть навчання пілотів та інженерів.

Україна переходить на сучасні західні винищувачі F-16 в екстреному порядку, цього не робила жодна країна у світі.

Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю Укрінформ.

"Пілоти перенавчаються, інфраструктура адаптується, робляться якісь тимчасові укриття, злітно-посадкова смуга десь удосконалюється. Ми не можемо в умовах війни капітально будувати під F-16 інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, але літаки й так можуть злітати з того, що у нас є. Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше. Хочу наголосити, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі", - зауважив він.

Ігнат спростував очікування суспільства, що після появи в українському небі F-16 одразу буде перемога.

"Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі, звичайно, Росія буде на це реагувати відповідно. Але процес підготовки пілотів і збільшення їх в Україні буде йти поступово. Нам не дадуть зразу 40, 70 чи 120 літаків. До речі, нам не найновіші модифікації дають", - підкреслив представник Повітряних сил.

Він додав, що процес навчання триває. Станом на зараз українські льотчики виконують польоти у небі із інструкторами.

"Українські пілоти мають повністю освоїти техніку, керувати самостійно, без інструкторів. Проводяться тренувальні польоти. Вони вивчають тактичні прийоми для того, щоб перш за все здійснювати польоти з перехоплення повітряних цілей. Це багатоцільовий літак, тому надалі треба відпрацьовувати завдання ударів і по наземних, і по надводних цілях. Тому наші пілоти роблять це в екстреному порядку, як я сказав – у пришвидшеному, тому що взагалі курс перепідготовки має тривати 2 роки. А ми робимо це значно швидше", - розповів він.

Ігнат наголосив, що у нас є чіткий план дій, відповідно до нього йдуть навчання пілотів та інженерів.

Нагадаємо, CNN із посиланням на дані Національної гвардії Аризони повідомили, коли перша група українських пілотів може завершити навчання на F-16.

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