"Цього ніхто не очікує": астролог спрогнозував, звідки РФ може розпочати новий наступ

Астролог спрогнозував можливий перебіг подій на фронті.
Росіяни можуть розпочати новий наступ звідти, звідки ніхто не очікує.
Про це в коментарі для ТСН.ua розповів астролог Олексій Кириченко.
"Колись росіяни наступали на Київ, Чернігів. Якщо наступ відбувався б під час ретроградних планет, то це б означало повтор. А оскільки ретроградних планет на небі немає, то і повтору не буде", - каже Олексій Кириченко.
За його прогнозом, поки Сатурн в Рибах, до наступного літа, ситуація може бути в підвішеному стані.
"9 червня Марс виходить з Овна, це означає закінчення намагання руху вперед, статіка. Воно можливо тимчасово в травні в якихось окремих напрямках, які не мають стратегічних наслідків. Можуть мати тактичні успіхи, але не стратегічні наслідки", - додали в повідомленні.
Попри це, відповідний стан не дасть можливості поставити крапки над і.
"Наприклад, почнуть менше бомбити міста, але немає гарантії, що не почнуть заново. Це не означає, що війна підсилиться", - додав астролог.
Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс передбачив, що демобілізації в українській армії найближчим часом не буде.
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