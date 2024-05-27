Цього разу не з Сахари: Україну знову накриє пилова буря – коли чекати і який вплив на здоров'я

Днями українців знову очікує пил, але цього разу не із Сахари, а з території Середньої Азії – з Прикаспійської низини.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха в коментарі "Фактам ICTV".

"До речі, ніякою бурею ми це не називаємо. Пилова хмара виникла через те, що в тих краях, у Прикаспійській низовині, сталися свої локальні метеорологічні явища. Наприклад, пройшов атмосферний фронт над якимись піщаними територіями, і, відповідно, піднявся пил та пісок у верхні шари атмосфери", – каже Наталя Птуха.

Які регіони "накриє" пилова хмара

За словами синоптикині, сьогодні, 27 травня пил із Прикаспійської низовини прибуде до південно-східних областей України.

28 та 29 травня хмара "посуне" на центральні, північні й трохи на західні області. Найменше пилу буде на північному сході України – Чернігівщині і Сумщині.

"Брудні" дощі

Птуха попередила, що післязавтра дощі пройдуть у більшості регіонів України. Тому вся ця запиленість інтенсивно буде вимиватися із шарів атмосфери. Проте синоптикиня заспокоїла, що ніякої загрози дощі із пилом не несуть.

Вплив на стан здоров'я

Наталія Птуха радить людям, схильним до захворювань дихальних шляхів або очей, зачиняти вікна, щоб пил менше осідав у оселях, і самим менше перебувати на відкритому повітрі.

Нагадаємо, 31 березня цього року, пил з африканської пустелі накрив Прикарпаття. Метеорологи попереджали про погіршення якості повітря та інші незвичні явища.

1 квітня пил охопив значну частину Європи і дістався майже до всієї території України.

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