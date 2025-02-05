Цього року сталося уже 9 терактів, націлених на ТЦК та поліцію — Вигівський

Одним із способів вчинення теракту є хибний виклик, коли зловмисники телефонують на лінію 102 і викликають поліцію на місце, де закладена вибухівка.

Від початку 2025 року в Україні зафіксовано 9 терактів, які сталися поблизу або в приміщенні ТЦК.

Про це повідомив на пресконференції у середу, 5 лютого, начальник Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, три випадки були замахами на поліцейських.

Як повідомив Вигівський, одним із способів вчинення теракту є хибний виклик, коли зловмисники телефонують на лінію 102, викликають поліцію на об'єкт, де вже була закладена вибухівка.

Голова Нацполіції наголосив, що за всіма цими діями стоять спецслужби РФ, які полюють за всіма Силами оборони України, зокрема поліцейськими і ТЦК.

“Ми разом зі Службою Безпеки розуміємо, що це конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою дестабілізувати ситуацію”, - зазначив він.

Вигівський повідомив, що за всіма випадками, які були цього року, особи встановлені, затримані, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Виконавцями злочинів переважно стають молоді особи віком 20 років і менше. Як правило, це молоді люди, які ще не усвідомлюють усієї відповідальності і того, що вони роблять, або особи з низькою соціальною відповідальністю, наркозбувачі тощо", - зазначив Іван Вигівський.

Голова Нацполіції додав, що російські вербувальники не тільки не платять обіцяних грошей, але й навіть, як засвідчили останні випадки у Рівному та Кам'янці-Подільському, ліквідовують виконавців теракту.

Нагадаємо, СБУ встановила обставини вербування терориста, який атакував будівлю ТЦК в Рівному. Російські спецслужби підірвали його як зайвого свідка.

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