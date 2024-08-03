Цього тижня росіяни скинули на Україну понад 600 КАБів - Зеленський

Армія РФ потужно атакує Україну керованими авіаційними бомбами. Лише цього тижня окупаційна армія застосувала понад 600 КАбів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголошує, що потрібно знищувати російську бойову авіацію "усіма засобами, які тільки ефективні".

Бити по російських аеродромах – це також цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами – безпекове рішення. Тільки так реально забезпечити захист для наших людей. Маємо спинити цей щоденний російський терор спільними сильними рішеннями", - наголосив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав нове місто, яке хоче захопити РФ - після того, як окупантам не вдалося взяти Харків. Наразі головною ціллю російської окупаційної армії на Донеччині є Покровськ.

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