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Цього тижня Україна переходить на літній час: куди переводити стрілки

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1394
Час на прочитання
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Цього тижня Україна переходить на літній час: куди переводити стрілки

Фото: pixabay.com

В Україні 2023 року таки переводитимуть годинники на літній час.

Переведення годинників в Україні заплановано на 26 березня. 

Про це йдеться в постанові Уряду.

О третій годині ночі 26 березня стрілки годинника слід перевести на годину вперед.

Слід додати, що цього року не лише Україна переводитиме годинник на літній час, а й країни ЄС. Так, наприклад, у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Німеччині час з Україною відрізнятиметься на годину назад. У Молдові, Румунії та Естонії час співпадатиме з українським, а от у Великій Британії буде на дві години менше.

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Дата публікації
Перегляди
1394
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