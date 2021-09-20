Цього тижня уся Україна може перейти до "жовтої" зони карантину

Цього тижня уся Україна може перейти до "жовтої" зони карантину

Поки що уся країна перебуває на "зеленому" рівні.

Четверта хвиля коронавірусу та посилення карантину. Цього тижня уся Україна через зростання рівня захворюваності на COVID-19 може перейти до "жовтої" карантинної зони. Раніше про це повідомляв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 20 вересня.

Більше того деякі регіони можуть стати "помаранчевими" чи навіть "червоними". Голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький припустив - це можуть бути Буковина, Волинь, Тернопільщина й Закарпаття. Рішення комісія з надзвичайних ситуацій ухвалюватиме, як очікується, 21 вересня. Доки ж уся країна має "зелений" статус.

Домінує у нас "штам Дельта". Медики зазначають, що він уражає людей молодого та середнього віку, цілком здорових, коронавірусна хвороба в них має тяжкий перебіг. Також у 10 разів більше, ніж під час попередніх хвиль, шпиталізують дітей.

Коронавірус в Україні: уся країна може перейти до "жовтої" карантинної зони

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