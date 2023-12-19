"Цього тижня в Україні почнуть застосовувати графіки обмеження подачі електроенергії": правда чи фейк

Війна триває не лише на полі бою, а й в інрформаційному просторі.

З'явилася інформація, що цього тижня в Україні почнуть застосовувати графіки обмеження подачі електроенергії. Це – неправда.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Деталі

Як пишуть анонімні телеграм-канали, подачу електрики в оселі українців планують обмежувати вже з 20 грудня. Мовляв, для цього сформували чотири групи відключення, де, в залежності від групи, електрики не буде від трьох до 12 годин на добу. Однак ця інформація – фейк.

Натомість правда полягає в тому, що планово відключати електроенергію українцям почнуть лише за умови серйозних пошкоджень енергосистеми. Йдеться або про обстріли з боку РФ, або про погані погодні умови.

"Ми прогнозували зниження температури. І з тією ситуацією, яка є зараз, ми не плануємо вводити графіки відключень – особливо для побутових споживачів. Ситуація контрольована", – акцентувала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук..

Спростування дезінформації, яку, ймовірно, поширює ворог, підтвердив журналіст у сфері енергетики Микола Топалов. Він зазначив, що графіки відключень світла, які ширяться мережею, є фейковими і станом на зараз обмежень в електропостачанні не планується.

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