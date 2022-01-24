Цьогоріч українці зможуть побачити меч Петра Сагайдачного

Наразі меч Петра Сагайдачногознаходиться у зброярні Вавельського королівського замку, що в Кракові.

Меч Петра Сагайдачного привезуть в Україну для експонування до вшанування 400-річчя смерті українського гетьмана. Всі охочі зможуть подивитись на пам’ятку вже цього року.

Про це домовився міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час візиту до Каунасу (Литва), повідомляє пресслужба відомства.

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"Після успіху з експонуванням Конституції Пилипа Орлика, продовжуємо цю успішну практику. Важливо, щоб українці наживо могли побачити безцінні для історії України пам'ятки. Рішення про привезення меча Петра Сагайдачного в Україну вже усно погодив міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський. Попереду організація цього процесу", - повідомив Олександр Ткаченко.

У Каунасі вдалось домовитись про принципову річ – започаткування культурних маршрутів Польщі, Литви та України. Робоча група буде створена вже цього року. Також Олександр Ткаченко запросив міністрів Польщі та Литви до України, щоб вперше провести зустріч у межах Люблінського трикутника.

Наразі меч Петра Сагайдачногознаходиться у зброярні Вавельського королівського замку, що в Кракові. Його в 1621 році майбутній король Речі Посполитої королевич Владислав IV Ваза вручив Сагайдачному за перемогу з турками під Хотином.

Нагадаємо, до 30-річчя Незалежності України у 2021 році до України вперше прибув оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика.

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