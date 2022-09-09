Цьогорічне літо виявилося найспекотнішим в Європі за всю історію спостережень

Цьогоріч було найспекотніше літо і найспекотніший серпень.

Літо 2022 року виявилося найспекотнішим в Європі за весь час спостережень.

Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

Середня температура сягнула на 0,4 градуса вище, ніж влітку 2021 року.

Серпень також став найспекотнішим за весь час спостережень. Він перевершив серпень 2018 року на 0,8 градуса.

інфографіка / World Meteorological Organization

У всьому світі це був третій найтепліший серпень за всю історію спостережень.

Нагадаємо, у Києві 27 серпня вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +24,6°С, що на 0,2°С вище рекордного значення температури для цього дня 1943 року.

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