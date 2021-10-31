Cонце і тумани: якою буде погода в регіонах України 31 жовтня

Cонце і тумани: якою буде погода в регіонах України 31 жовтня

Погода в останню неділю жовтня в Україні буде теплою.

Погода в Україні сьогодні, 31 жовтня, буде сухою та теплою.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

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Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від +10 °С до +16 °С. Найтепліше буде традиційно на півдні і заході, де прогнозують до +16°С і +14°С, відповідно.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у північних областях - східний.

"30 – 31 жовтня – сонце, тумани, багато ще красивого листя на деревах і під ногами. Тепло", - додала синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

У Києві протягом дня 31 жовтня погода буде теж сухою. Температура вдень до 11-13°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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