COVID-19, грип та інші патогени: ВООЗ закликала повернутися до маскового режиму

Киянам рекомендують повернутися до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження. Із посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) влада столиці нагадала про доцільність профілактики та захисту від COVID-19, грипу та інших патогенів.

Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За словами заступника, відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами.

"У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти", – зазначив Микола Поворозник.

Він підкреслив, що киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

"Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19", – зауважив Микола Поворозник та нагадав, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація.

Додамо, що гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус закликав владу країн надати доступ до надійних тестів, методів лікування та вакцин. Особливо тим, хто входить до "зони ризику".

Тим часом у світі заговорили про новий штам коронавірусу. У пацієнтів з'явилися несподівані симптоми, окрім уже звичного нежитю й болю в горлі.

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