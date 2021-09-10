"COVID-19 стає епідемією невакцинованих": українцям пояснили, чому треба щеплюватися проти коронавірусу

Наразі в Україні до 12 млн доз вакцини на залишках.
Коронавірус стає "епідемією невакцинованих осіб". Тому задля уникнення ризиків тяжкого перебігу і смерті, громадянам слід щеплюватися проти COVID-19.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє УНІАН.
"COVID-19 стає епідемією невакцинованих осіб. В країнах, де понад 70% дорослого населення вакциновано, не вводять додаткових жорстких карантинних обмежень, оскільки значно зменшуються госпіталізації і значно зменшується кількість людей, які потрапляють до реанімації", - сказав голова МОЗ.
За даними Ляшка, від початку вакцинальної кампанії до України привезли вже понад 22 млн доз вакцини, із них 10,5 - використали.
"Сьогодні ми маємо приблизно 12 млн доз вакцини на залишках. І плюс до кінця року у нас розплановано чітко щотижнево, середа-четвер, поставки додаткових вакцин", - зазначив Віктор Ляшко.
Голова МОЗ додав, що поставки вакцин до України будуть безперебійними. А тому Віктор Ляшко наголосив на важливості вакцинації.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що наразі МОЗ розробляє менш жорсткі норми, які стосуватимуться у разі локдауну вакцинованих громадян.
Також українцям пояснили, чи можна поєднувати вакцини від COVID-19 та ГРВІ.