COVID атакує Україну: зафіксовано різке збільшення хворих

За перших симптомів потрібно одразу звертатися до медиків і дотримуватися правил гігієни.

У Києві на 34-му тижні 2025 року зафіксовано різке зростання випадків COVID. Кількість хворих зросла у 1,6 раза порівняно з минулим тижнем — 1121 випадок проти 703. Серед них 933 дорослих та 188 дітей.

Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

За останній тиждень до лікарень госпіталізовано 117 осіб, включно з 57 дітьми, 6 пацієнтів перебувають у реанімації. Експерти звертають увагу на виявлення нового штаму Stratus (XFG), який може посилити поширення інфекції серед населення.

Порівняння з аналогічним періодом минулого року показує, що захворюваність наразі нижче у 2,2 раза, проте медики закликають громадян не ігнорувати профілактичні заходи. Рекомендовано своєчасно звертатися до лікаря за перших симптомів, вакцинуватися та дотримуватися правил гігієни.

Медики наголошують на необхідності вакцинації та обережності в громадських місцях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з вересня МОЗ почне щотижневий моніторинг показників, і якщо ситуація наблизиться до пандемічного рівня, можливе запровадження локальних карантинних обмежень в окремих регіонах.

