COVID повертається: в Україні зафіксували пік захворюваності — подробиці

Від початку епідемічного підйому в Україні захворіло вже 1,3 мільйона громадян.

Про це 9 грудня в ефірі телемарафону повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

"Це більше, ніж минулого року, щонайменше на 40 відсотків. Разом з тим, якщо подивитися по інтенсивності епідемічного процесу, то він трошки більший, ніж минулого року, - лише на 8 відсотків", - зазначив Кузін.

За його словами, у нинішньої ситуації з захворюванністю на COVID є певні особливості, які полягають у тому, що нині в Україні одночасно курсують і коронавірус, і вірус грипу, й інші респіраторні віруси.

"Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше. І їх кількість буде досягати піку в середині грудня з поступовим загасанням упродовж січні наступного року. Починаючи з січня вже почне циркулювати вірусb грипу і SARS-CoV-2", - прогнозує головний санлікар.

Він уточнив, що від початку епідеміологічного сезону в Україні від COVID та інших інфекційних захворювань вже померли 343 людини, серед яких - дві дитини. В середньому ж в Україні нині з такими діагнозами госпіталізують 4 тисячі людей щотижня.

"Це небагато. І спроможностей системи охорони здоров'я вистачає для надання медичної допомоги", - сказав Кузін.

Разом з тим лікар зазначив, що "самогоспіталізуються зараз важкі випадки". При цьому у людей, які мають супутні неінфекційні захворювання, - такі, як онкологія, надмірна вага або проблеми серцево-судинної системи - як грип, так і коронавірусна інфекція протікають в важкій формі, і в них більший ризик летального наслідку".

"В переважній більшості летальні випадки реєструються серед тих пацієнтів, які не вакцинувались і не мали жодного епізоду щеплень. Тому це ще раз підкреслює важливість проведення щеплення як основного засобу профілактики важкого перебігу", - наголосив Кузін.

Зазначимо, що в Україні наразі циркулює близько 14 різних штамів вірусу довкола коронавірусу "Омікрону". Виявлено десять випадків штаму "Еріс" - це варіант штаму "Омікрон".

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