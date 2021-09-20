COVID-сертифікат для тих, хто перехворів: коли українці зможуть його отримати та яким він буде

COVID-сертифікат для тих, хто перехворів: коли українці зможуть його отримати та яким він буде

Для тих, хто перехворів, COVID-сертифікат буде доступний від жовтня.

Ті, хто перехворіли на коронавірус, зможуть отримати COVID-сертифікат орієнтовно в жовтні. У сертифіката не буде відмінностей за кольором.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, пише РБК-Україна.

"Для тих, хто перехворів, COVID-сертифікат буде доступний від жовтня. Якраз в активній розробці. Не буде відмінностей в кольорі, бо мова не про вакцину і щеплення. У тих, хто перехворів, будуть антитіла від хвороби. Тобто це ті, хто не вакцинувалися ще, але перехворіли вже", - заявили в Мінцифрі.

Нагадаємо:

У застосунку "Дія" українцям стануть доступними внутрішні COVID-сертифікати двох типів - "жовтий” та “зелений". Над їхньою розробкою наразі працюють Мінцифри, МОЗ та НСЗУ. Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Над їхньою розробкою наразі працюють Мінцифри, МОЗ та НСЗУ. Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс. Також в Україні буде продовжено термін дії COVID-сертифікатів, який наразі становить пів року. Для вакцинованих українців будуть певні преференції у "жовтій" та "червоній" зонах адаптивного карантину.

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