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COVID-сертифікат для тих, хто перехворів: коли українці зможуть його отримати та яким він буде

COVID-сертифікат для тих, хто перехворів: коли українці зможуть його отримати та яким він буде

УНІАН

Для тих, хто перехворів, COVID-сертифікат буде доступний від жовтня.

Ті, хто перехворіли на коронавірус, зможуть отримати COVID-сертифікат орієнтовно в жовтні. У сертифіката не буде відмінностей за кольором.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, пише РБК-Україна.

"Для тих, хто перехворів, COVID-сертифікат буде доступний від жовтня. Якраз в активній розробці. Не буде відмінностей в кольорі, бо мова не про вакцину і щеплення. У тих, хто перехворів, будуть антитіла від хвороби. Тобто це ті, хто не вакцинувалися ще, але перехворіли вже", - заявили в Мінцифрі.

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