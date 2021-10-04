COVID-сертифікат коштував 1,5 тис. грн: у Чернігівській області виробляли фальшиві "ковідні" документи (фото)

СБУ заблокувала схему фальсифікації документів.

На підробці і поширенні "липових" ПЛР-тестів та міжнародних свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу викрила СБУ двох жителів Чернігівської області. Щомісяця зловмисники заробляли 400 тис. грн.

Про це звітує пресслужба СБУ.

Як встановили силовики, двоє місцевих жителів організували злочинну схему із виготовлення фейкових "ковідних" документів ще на початку цього літа. Зловмисники пропонували "клієнтам" однієї з чернігівських туристичних агенцій довідку про негативний тест на COVID-19 для виїзду на відпочинок за кордон.

Здавати аналізи не потрібно було, лише викласти за довідку 400-500 гривень. Підроблене свідоцтво про вакцинацію коштувало у зловмисників 1500 гривень. Щомісяця вони у середньому заробляли до 400 тис. грн.

Під час обшуків у їхніх помешканнях СБУ виявила підготовлені підроблені довідки про проходження тесту на COVID та фейкові міжнародні сертифікати.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Як повідомлялося, в Україні найближчим часом планують посилити відповідальності за підробку COVID-сертифікатів. Відповідати за "липові" документи будуть як ті, хто їх продає і виготовляє, так і ті, хто їх купує.

Новини України: кіберполіція викрила ділків, які підробляли COVID-сертифікати

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