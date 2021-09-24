COVID-сертифікат тепер можна отримати та роздрукувати з порталу "Дія": покрокова відеоінструкція

Документ можна отримати без "Дія.Підпису".
Від 24 вересня на порталі "Дія" можна згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію.
Про це повідомляє пресслужба порталу "Дія" на Telegram-каналі.
Як згенерувати документ:
- авторизуйтеся на порталі Дія за допомогою електронного підпису (КЕП)
- натисніть "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги"
- підпишіть згоду про обробку персональних даних КЕПом
- коли "Дія" знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах, то вам надійде повідомлення про це на електронну пошту.
Крім того, у застосунку "Дія" з’явилася можливість отримати "жовтий" сертифікат про отримання однієї дози вакцини від COVID-19. Він діятиме 120 днів. Наразі ця послуга доступна тільки для користувачів iOS.
"Пізніше також запустимо їх і для користувачів Android, чекаємо на підтвердження від Google Play", – йдеться у повідомленні сервісу.
Зазначається, що внутрішні сертифікати, "жовті" та "зелені", дозволять бізнесу працювати в умовах посиленого карантину, а людям – відвідувати масові заходи, спортзали та заклади харчування.
Як згенерувати "жовтий" сертифікат:
- оновіть застосунок до останньої версії в AppStore;
- натисніть "Послуги" - "COVID-сертифікати" - "Отримати сертифікат";
- підпишіть згоду на передання ваших даних "Дія.Підписом";
- коли "Дія" знайде інформацію щодо вашої вакцинації в реєстрах, то сертифікат одразу підтягнеться в застосунок.
Нагадаємо:
- Ті, хто перехворіли на коронавірус, зможуть отримати COVID-сертифікат орієнтовно в жовтні. У сертифіката не буде відмінностей за кольором.
- Своєю чергою Кабмін пропонує посилити відповідальність за підроблення COVID-документів. Покарання не уникнути як тим, хто використовує підроблені документи, так і тим, хто їх видає.