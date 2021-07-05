COVID-сертифікат у "Дії": які можливості надасть та як його отримати

COVID-сертифікат у "Дії": які можливості надасть та як його отримати

Наразі триває бета-тест сертифікатів про вакцинацію.

СOVID-сертифікат у "Дії" підтверджуватиме статус людини про вакцинацію, негативний результат тесту ПЛР або одужання від коронавірусної хвороби.

Про це у понеділок, 5 липня, написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на сторінці у Facebook.

Які можливості надасть COVID-сертифікат:

Внутрішнім сертифікатом можна буде користуватись у різних життєвих ситуаціях. З ним ви можете відвідувати масові заходи без маски, якщо кожен учасник має сертифікат.

Для виїзду за кордон міжнародний сертифікат можна буде використовувати після взаємного визнання з Європейським союзом чи іншими країнами світу та підписання відповідних угод.

Як згенерувати COVID-сертифікат в декілька кліків:

Потрібно зайти в розділ “Послуги", вибрати "COVID-сертифікат" і натиснути "Згенерувати сертифікат";

Далі підписати Дія.Підписом заяву на обробку медичних даних.

За словами Федорова, необхідні дані підтягнуться з системи е-Health автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами. Наразі триває бета-тест сертифікатів про вакцинацію.

Про те, який вигляд має документ і чи визнає його Європа та світ - у нашому матеріалі.

Новини України: коронавірусні сертифікати починають працювати у тестовому режимі

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