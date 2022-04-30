COVID-сертифікат, у якого закінчився термін, не зникатиме із застосунку "Дія"

COVID-сертифікат, у якого закінчився термін, не зникатиме із застосунку "Дія"

Дані про вакцинацію залишатимуться доступними в "Дії".

У застосунку "Дія" залишатимуться дані про зроблені вакцини після закінчення терміну дію сертифікату.

Таким чином історія вакцинації від COVID-19 завжди буде у вашому смартфоні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це буде корисно людям, які евакуювалися в більш безпечні області України, або за кордон. Тож якщо лікар попросить показати ваші старі сертифікати – просто відкривайте Дію", - йдеться у повідомленні.

Якщо у вашого сертифіката сплив термін, і він зник із застосунку, ви можете замовити його знов — у розділі Послуги в застосунку.

Нагадаємо, у "Дії" можна буде подати заяву на допомогу від міжнародних організацій: хто отримає кошти.

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