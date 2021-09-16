COVID-сертифікати з'являться на порталі "Дія": коли послуга стане доступною українцям та як отримати документ

COVID-сертифікати з'являться на порталі "Дія": коли послуга стане доступною українцям та як отримати документ

Мінцифри фіналізує розробку функціонала. Послуга буде доступна наприкінці вересня.

На порталі "Дія" можна буде згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію. Доступним буде лише сертифікат вакцинації про отримання двох доз.

Про це у четвер, 16 вересня, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"У кінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі "Дія". Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки цьому ще більше українців зможуть подорожувати та користуватися COVID-сертифікатом”, — розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він наголосив, що завдяки запуску послуги на порталі "Дія" отримати цифровий COVID-сертифікат зможуть українці, в яких немає ID-картки чи закордонного біометричного паспорта або які не мають "Дія.Підпису" чи не користуються застосунком "Дія".

Згенерувати COVID-сертифікат на порталі "Дія" можна буде також у декілька кліків:

Потрібно авторизуватися на порталі "Дія";

обрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат";

підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката. На порталі можна скористатися як "Дія.Підписом", який ви згенерували в застосунку "Дія", так і будь-яким іншим електронним підписом. Як отримати електронний підпис, можна дізнатися за посиланням.

Після цього "Дія" надсилає запит в Електронну систему охорони здоров’я і формується сертифікат у форматі PDF.

його можна роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана.

За словами Федорова, наприкінці вересня на порталі "Дія" можна буде згенерувати лише сертифікат вакцинації про отримання двох доз. Згодом також буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту.

Крім цього, Мінцифри працює над розробкою і сертифіката вакцинації про часткову вакцинацію. Він буде також доступний як на порталі, так і в застосунку "Дія".

"Уже понад 700 тисяч українців згенерували свої внутрішні та міжнародні сертифікати в застосунку "Дія" та активно користуються ними. Наші сертифікати офіційно визнані в ЄС для подорожей за кордон",- резюмував Федоров.

Нагадаємо:

У застосунку "Дія" українцям стануть доступними внутрішні COVID-сертифікати двох типів - "жовтий” та “зелений". Над їхньою розробкою наразі працюють Мінцифри, МОЗ та НСЗУ. Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Над їхньою розробкою наразі працюють Мінцифри, МОЗ та НСЗУ. Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс. Також в Україні буде продовжено термін дії COVID-сертифікатів, який наразі становить пів року. Для вакцинованих українців будуть певні преференції у "жовтій" та "червоній" зонах адаптивного карантину.

За що критикують українські цифрові COVID-сертифікати

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