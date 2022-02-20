COVID-ситуація почала покращуватися: в Україні побільшало "жовтих" областей

Більшість регіонів досі - "помаранчеві".

В Україні станом на 20 лютого "жовта" зона карантину знову розширилася. Згідно з оновленими даними, п'ять областей перебувають у "червоній" зоні, ще 15 областей та місто Київ - у "помаранчевій" зоні, чотири - у "жовтій".

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Помаранчевими" станом на зараз є місто Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

У Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях діє "червона" зона. Львівська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області перебувають у "жовтій" зоні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 лютого зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 одужало 11 963 особи, ще 152 - померло.