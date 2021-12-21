COVID-збільшення більш ніж учетверо: названо два регіони України, які не готові виходити з "червоної" зони

COVID-збільшення більш ніж учетверо: названо два регіони України, які не готові виходити з "червоної" зони

В Україні у двох областях перевищено коефіцієнт виявлення коронавірусу.

В Україні лише два регіони не відповідають умовам виходу з "червоної" зони карантину. Йдеться про Волинську та Запорізьку області.

Про це повідомила аналітикиня Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова на брифінгу 21 грудня.

За її даними, у Волинській та Запорізькій областях перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 - 22% і 23% відповідно, за дозволеного максимуму 20%. Водночас рекомендований рівень Всесвітньої організації здоров'я становить 5%.

"Тут ми бачимо збільшення понад учетверо. Ми рекомендуємо цим областям збільшувати обсяги тестування для поліпшення рівня контролю за поширенням захворюваності, принаймні, на чверть", - заявила вона.

Станом на 21 грудня у "червоній" зоні перебувають: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області. Решта - в "жовтій" зоні.

Карантинне зонування станом на 21 грудня / Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, МОЗ на період новорічно-різдвяних свят посилює вимоги карантину в Україні. Радуцький перелічив обмеження.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.