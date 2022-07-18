Cпека накриє Україну: коли очікувати підвищення температури до +32 градусів

У вихідні, 23-24 липня, до України повернеться справжнє літо.

Однак, погода в Україні на початку тижня буде помірно прохолодною, особливо на заході та півночі країни, де очікується до +23 градусів.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Першими спеку відчують жителі західних та деяких південних областей, де стовпчики термометрів піднімуться до.+30°.

Потім буде кілька днів зі стабільною погодою та періодичними невеликими дощами, переважно на півночі України. Проте вже у вихідні тепло пошириться по всій Україні: у більшості областей буде комфортна температура - до +28°, а місцями на півдні, заході, а також на Дніпропетровщині температура підніметься до + 32 °.

У середу, 20 липня, погода в Україні потеплішає Так, місцями на заході, півдні та в центральних областях температура підніметься до +30 градусів. У більшості ж областей очікуються комфортний - до +28°. На півночі та північному сході пройдуть невеликі дощі.

У четвер, 21 липня, в Україні продовжиться поступове підвищення температури. У Миколаївській, Одеській та Херсонській областях повітря прогріється до +30°.

22 липня в Україні пройдуть дощі. Опади, подекуди сильні, очікуються скрізь, крім більшості західних та південних областей.

Температура в більшості областей очікується на рівні +26°, на північному сході буде прохолодніше, а на півдні та місцями у західних областях повітря прогріється до +31 °.

22-23 липня погода в Україні стабілізується, дощі практично покинуть територію нашої країни, буде багато сонця.

До кінця тижня у більшості областей температура підніметься до +28°. Місцями у південних областях та на півдні Дніпропетровщини стовпчики термометрів покажуть +35°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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