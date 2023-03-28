Cпіворганізаторам "п'яних вечірок" подовжили тримання під вартою

Андрію Ярині та Ярославу Домбровському інкримінують сексуальне знущання з дівчат.

Фігурантам у справі "п'яних вечірок" з Івано-Франківська, які винаймали житло у Києві, запрошували в гості дівчат та кривдили їх, подовжили утримання під вартою. Ймовірно, йдеться про Андрія Ярину та Ярослава Домбровського.

Про це йдеться у репортажі "Суспільного" із зали суду.

Сьогодні, 28 березня, суд подовжив запобіжний захід обом підозрюваним до 1 травня: Андрію Ярині без внесення застави, а Ярославу Домбровському із заставою в 402 тисяч гривень.

Засідання суду тривало у закритому режимі. Однак відомо, що Андрію Ярині та Ярославу Домбровському інкримінують сексуальне знущання з дівчат.

Прокурор пояснив таке рішення тим, що до 1 травня триває досудове розслідування.

"Далі його або буде подовжено, або завершено і почнеться розслідування по справі. По Домбровському, ймовірно, будуть оскаржувати рішення", — повідомив прокурор Максим Дергачов.

Третій підозрюваний нібито вніс заставу.

Нагадаємо, з використанням алкоголю ті наркотичних речовин підозрювані доводили запрошених на квартиру дівчат до стану безпорадності, знущалися, все це фільмували та викладали у соцмережі.

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