Cправа про "замовне вбивство": Міжнародне товариство з прав людини наголошує на суттєвих порушеннях прав Коломойського як підозрюваного

Правозахисники оприлюднили звіт та вказали на низку грубих зловживань з боку прокуратури і Печерського райсуду щодо арешту бізнесмена

Міжнародне товариство з прав людини (International society for human rights, IAC ISHR) наголошує на суттєвих порушеннях прав бізнесмена Ігоря Коломойського як підозрюваного в справі про "замовне вбивство".

Про це йдеться в звіті правозахисної моніторингової місії за результатами судового засідання щодо арешту підприємця.

Як зазначається в документі, під час моніторингу засідання у Печерському райсуді Києва по мірі запобіжного заходу для Коломойського експерти IAC ISHR зафіксували "низку обставин, які можуть свідчити про наявність порушення права на справедливий суд у контексті статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод".

Зокрема, як наголошують експерти, події кримінального провадження, у зв’язку з якими слідство просить суд арештувати Коломойського, мали місце у 2003 році. Строки для притягнення до відповідальності по цьому злочину вже спливли, водночас позиція прокурорів про те що бізнесмен підозрюється в іншому кримінальному правопорушенні, у звʼязку з чим строки притягнення до кримінальної відповідальності перервались (почали заново відраховуватись з 2013-го), не узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України.

"Більше того, хочемо звернути увагу, що за словами сторони захисту по даному провадженні уже є вирок Бабушкінського (Шевченківського) районного суду м. Дніпро у 2005 р., яким фактично кримінальне провадження стосовно Коломойського І.В. закрите. Крім того, є також рішення Запорізького апеляційного суду від 2005 р., в якому за даним провадженням визначені винні (Коломойського І.В. серед них не визначено) та рішення Дніпровського апеляційного суду 2015 р. в якому прокуратурі відмовили в оскарженні вироку 2005 р.", - говориться в звіті.

Крім того, в IAC ISHR вважають, що в даному процесі можливе порушення принципу "процедури встановленої законом" (п. 1 ст. 5 ЄКПЛ), а ЄСПЛ у своїй практиці зазначає, що у випадку позбавлення волі особливо важливо, щоб був дотриманий загальний принцип правової визначеності.

"Встановлюючи, що будь-яке позбавлення волі має здійснюватися "відповідно до процедури, встановленої законом", - йдеться в документі.

Експерти також звернули увагу на той факт, що стосовно Коломойського уже застосували тримання під вартою в іншому провадженні. А зважаючи на це "важко зрозуміти, яким чином підозрюваний, і так перебуваючи під вартою з вересня 2023 року, може порушити покладені на нього обов’язки в іншому провадженні, тобто які ж тут наявні ризики переховування від слідства".

"Враховуючи це, обставини наведені слідством для задоволення цього клопотання мають більше ознаки шаблонних конструкцій", - констатують правозахисники.

Окремо експерти вкотре звернули увагу на стан здоров’я Коломойського. До матеріалів даної справи сторона захисту надала численну кількість лікарських висновків, які підтверджують необхідність надання меддопомоги підозрюваному. Проте суд взагалі ніяким чином не відреагував на ці обставини, що може свідчити "про порушення статті 3 Європейської конвенції з прав людини щодо заборони катування, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і покарання".

Також, в IAC ISHR вбачають порушення принципу змагальності, адже у сторони захисту не було достатньо часу для підготовки до засідання.

"Враховуючи все вищезазначене експерти моніторингової місії IAC ISHR вважають, що в даному процесі можуть мати місце порушення права на захист (п. 3 ст. 6 ЄКПЛ), принцип процедури встановленої законом (п.1 ст. 5 ЄКПЛ), принцип обґрунтованості досудового тримання під вартою (п. 3 ст. 5 ЄКПЛ), принцип заборони катування, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і покарання (ст.3 ЄКПЛ)", - сказано у звіті.

Нагадаємо, що IAC ISHR - незалежна, некомерційна та неурядова організація, яка має консультативний статус при Економічній і соціальній раді (ECOSOC) ООН, а також асоційований статус при Департаменті громадської інформації ООН (DPI). ISHR заснована в 1972 році в Франкфурті, головний офіс знаходиться в Німеччині, представництва також є в Україні та у понад 30 країнах світу.

Як повідомлялося, Ігорю Коломойському висунули нову підозру про події 2003 року. Зауважимо, що йдеться про напад чотирьох чоловіків на адвоката у серпні 2003 року в Феодосії (нині т.о. Крим). Жертва жива - чоловіка врятували лікарі.

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