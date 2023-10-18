Cправу експрезидента “Мотор Січі” передали до суду: СБУ арештувала активів на понад 12 млрд гривень

Мова йде також і про директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства.

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Крім того, у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті. Мова йде про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.

Нагадаємо, що обидва зловмисники були затримані співробітниками Головного слідчого управління та контррозвідки СБУ у жовтні 2022 року. За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів та запчастин до них до країни-агресорки.

Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації “Ростех”, яка є одним із головних виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ.

Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних гвинтокрилів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Також встановлено, що у квітні 2022 року ексочільник “Мотор Січі” навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони України.

Для цього ексочільник підприємства дав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію до нього.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на експрезидента “Мотор Січі” за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

При цьому його підлеглий — очільник Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства — обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року СБУ затримала тодішнього президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на користь РФ.

У Мережі були опублікувані розмови В'ячеслава Богуслаєва з росіянами. Він бідкається на те, що по Запоріжжю прилітають російські ракети, проте закликає Путіна окупувати Україну.

Також повідомлялося, що Богуслаєв ще від 2000 року мав російське громадянство.

10 травня у ЗМІ з'явився документ, у якому колишній президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його до списку осіб , які можуть бути відправлені на обмін до Росії.

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