ЦРУ створило в Україні агентурну мережу для протистояння Росії - The New York Times

Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів залучає Україну як свого партнера для боротьби з Кремлем та його впливом.

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Про це інформує видання The New York Times.

Видання пише, що ЦРУ та українські спецслужби створили в Україні 12 секретних об'єктів та двох баз уздовж російського кордону, на яких здійснюється перехоплення важливих інформації з російських комунікацій. Зокрема ці бази прослуховують російські секретні ефіри, а також пункти управління дронами-камікадзе.

Крім того, за сприяння ЦРУ було створено нову українську мережу агентів, яка діє у Росії, Європі, на Кубі та інших місцях, для протистояння російським шпигунам.

Видання пише, що у 2016 році ЦРУ почало тренувати елітний український десантний загін, відомий як підрозділ 2245. Ці агенті перехоплювали російські засоби звʼязку та дрони, які пізніше передавались до ЦРУ, щоб технічні працівники мали змогу їх перепроектувати та зламувати московські системи шифрування. Одним з офіцерів був нинішній керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Видання зазначає, що наразі ця мережа дуже важлива, оскільки Росія почала війну, а Україна все "більше залежить від диверсій і ракетних ударів великої дальності, які вимагають присутності шпигунів далеко в тилу ворога".

"І вони піддаються більшому ризику: якщо республіканці в Конгресі припинять військове фінансування Києва, ЦРУ, можливо, доведеться скоротити витрати", — пише газета.

Також, за інформцією журналістів, минулого четверга, 22 лютого, директор ЦРУ Вільям Бернс приїздив до України щоб надати впевненість українському військово-політичному керівництву у продовженні співпраці. Цей візит був десятим від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Із самого початку спільний противник — президент Росії Володимир Путін — об'єднав ЦРУ та його українських партнерів. Одержимий ідеєю відтермінувати рух України на Захід, Путін регулярно втручався в політичну систему Києва, особисто підбираючи лідерів, які, на його думку, могли б утримати Україну в орбіті Росії, але щоразу це призводило до зворотних результатів, збираючи протестувальників на вулиці", — вказує The New York Times.

Крім того, як пише видання, українці допомогли Сполученим Штатам переслідувати російських оперативників, які втручалися в американські президентські вибори у 2016 році.

Журналісти пишуть, що співпраця з Україною була настільки успішною, що у США думали над тим, щоб створити подібні підрозділи в інших європейських спецслужбах, для протистояння РФ

Очільник департаменту ЦРУ, який займається операціями проти РФ, навіть організував таємну зустріч у Нідерландах. Там представники ЦРУ, британської МІ-6, ГУР МО України, Голландської служби та інших агенцій домовилися почати об’єднувати більше своїх розвідувальних даних про Росію. Результатом стала таємна коаліція проти Росії, і українці були її важливими учасниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка Данії повідомила, що Росія має намір використати свою військову міць, щоб кинути виклик країнам НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що розвідка Британії озвучила нову проблему РФ через війну в Україні.

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