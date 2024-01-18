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Cтрашенно налякані: росіяни намагаються протидіяти партизанському руху на ТОТ сходу України

Cтрашенно налякані: росіяни намагаються протидіяти партизанському руху на ТОТ сходу України

Росіяни намагаються протидіяти партизанському руху на ТОТ сходу України / Фото: Центр національного спротиву

Противник усвідомлює, що йому тут не раді, бо люди з нетерпінням чекають на ЗСУ.

Окупанти з усіх сил намагаються посилити руху спротиву на ТОТ сходу України. Так, вони збільшують кількість так званих "мобільних груп", які перевірятимуть місцеве населення.

Про це пише ЦНС.

Що цікавить загарбників

Як відзначають у підпіллі, насамперед шукатимуть:

  • паспорти України;
  • прописки;
  • смартфони та будь-яку іншу техніку, яка може передавати повідомлення Силам оборони України. 

"Ворог прагне виявляти будь-яку оперативну інформацію про діяльність представників руху опору на ТОТ, дії яких часто призводять до локальних поразок російсько-окупаційних військ, як на фронті, так і у тилу противника", – повідомляють у Центрі.

Раніше стало відомо, що росіяни завозять на окуповані території лікарів з Карелії.

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