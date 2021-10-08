Цукерки і пів кіло кокаїну: в аеропорту Бориспіль іноземець здивував вмістом своєї сумки

Цукерки і пів кіло кокаїну: в аеропорту Бориспіль іноземець здивував вмістом своєї сумки

У ручній поклажі громадянина Латвії виявили наркотики, вартість яких на чорному ринку становить 2 млн грн.

У п’ятницю, 8 жовтня, в міжнародному аеропорту “Бориспіль” прикордонники спільно митниками та СБУ виявили у ручній поклажі іноземця у коробці з цукерками майже пів кілограма кокаїну.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Громадянин Латвії, який перевозив наркотики, мав квиток на рейс “Київ — Дублін”. У сумці пасажира, яку оглянули правоохоронці, виявили коробку цукерок, до якої він поклав близько 0,5 кг кокаїну.

“Орієнтовна вартість виявленого наркотику на чорному ринку складає 2 млн. Грн”, - відзначили прикордонники.

Наркокур’єра вдалося виявити завдяки завчасній інформації.

Нагадаємо, у Волинській області викрили правоохоронця, який продавав наркотики в Луцьку та Луцькому районі. Під час обшуків на його робочому місці також знайшли заборонені речовини.

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