Цукрова пудра і консистенція сметани: основні секрети, як зробити ідеальну глазур на паску

Як зробити глазур на паску, щоб вона була ідеальною: не обсипалася, не тріскалася і не текла. Читайте основні секрети в матеріалі ТСН.ua.

Як зробити ідеальну глазур на паску: секрети приготування

Краще брати не цукор-пісок, а цукрову пудру.

Глазур буде добре триматися і не стікати, якщо попередньо її збити до консистенції сметани.

Якщо ваша глазур вийшла рідкою, потрібно додати до неї столову ложку цукрової пудри, а якщо вона надто густа — допоможе одна столова ложка води чи молока.

Щоб отримати товсту і міцну глазур, її потрібно наносити шарами: даєте застигнути першому, а потім наносете ще один.

Коли потрібно наносити глазур на паску — робити це слід лише тоді, коли випічка повністю охолодилася. Тому збивати краще безпосередньо перед нанесенням.

Білкова глазур готується з охолоджених свіжих яєць за допомогою сухого міксера.

Наносити глазур можна або за допомогою силіконового пензлика, або просто занурити паску в неї.

Хочете отримати яскраву глазур для паски — додайте харчові барвники.

Як зробити шоколадну глазур для паски — використовуйте шоколад і поставте в холодильник для застигання.

Всі сипучі продукти потрібно просіювати через сито, щоб не було грудочок.

Колись ідеальну глазур готувати без міксера. Всі інгредієнти розтиралися ложкою, поки не утворювалася однорідна консистенція. Така глазур не тріскається і не обсипається. Але якщо ви хочете використати міксер, виставте повільні оберти.

Як зробити глазур в домашніх умовах на Великдень: три варіанти

Рецепт 1:

200 г цукрової пудри;

білок одного свіжого яйця;

картопляний чи кукурудзяний крохмал;

половина чайної ложки лимонного соку.

Рецепт 2 (шоколадна глазур на паску):

1 столова ложка олії без запаху;

100 г чорного шоколаду.

Шоколад потрібно розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Перемішати з олією. Нанести на паску і поставити до холодильника.

Рецепт 3:

4 столові ложки сухого молока;

6 столових ложок згущеного молока;

2 чайні ложки лимонного соку.

Всі інгредієнти змішати, нанести на паску, поставити в холодильник на ніч.

Читайте також: