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Цукрова пудра і консистенція сметани: основні секрети, як зробити ідеальну глазур на паску

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
602
Час на прочитання
2 хв
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Цукрова пудра і консистенція сметани: основні секрети, як зробити ідеальну глазур на паску

Як зробити глазур на паску: секрети / Фото: pixabay.com

Як зробити глазур на паску, щоб вона була ідеальною: не обсипалася, не тріскалася і не текла. Читайте основні секрети в матеріалі ТСН.ua.

Як зробити ідеальну глазур на паску: секрети приготування

  • Краще брати не цукор-пісок, а цукрову пудру.
  • Глазур буде добре триматися і не стікати, якщо попередньо її збити до консистенції сметани.
  • Якщо ваша глазур вийшла рідкою, потрібно додати до неї столову ложку цукрової пудри, а якщо вона надто густа — допоможе одна столова ложка води чи молока.
  • Щоб отримати товсту і міцну глазур, її потрібно наносити шарами: даєте застигнути першому, а потім наносете ще один.
  • Коли потрібно наносити глазур на паску — робити це слід лише тоді, коли випічка повністю охолодилася. Тому збивати краще безпосередньо перед нанесенням.
  • Білкова глазур готується з охолоджених свіжих яєць за допомогою сухого міксера.
  • Наносити глазур можна або за допомогою силіконового пензлика, або просто занурити паску в неї.
  • Хочете отримати яскраву глазур для паски — додайте харчові барвники.
  • Як зробити шоколадну глазур для паски — використовуйте шоколад і поставте в холодильник для застигання.
  • Всі сипучі продукти потрібно просіювати через сито, щоб не було грудочок.

Колись ідеальну глазур готувати без міксера. Всі інгредієнти розтиралися ложкою, поки не утворювалася однорідна консистенція. Така глазур не тріскається і не обсипається. Але якщо ви хочете використати міксер, виставте повільні оберти.

Як зробити глазур в домашніх умовах на Великдень: три варіанти

Рецепт 1:

  • 200 г цукрової пудри;
  • білок одного свіжого яйця;
  • картопляний чи кукурудзяний крохмал;
  • половина чайної ложки лимонного соку.

Рецепт 2 (шоколадна глазур на паску):

  • 1 столова ложка олії без запаху;
  • 100 г чорного шоколаду.

Шоколад потрібно розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Перемішати з олією. Нанести на паску і поставити до холодильника.

Рецепт 3:

  • 4 столові ложки сухого молока;
  • 6 столових ложок згущеного молока;
  • 2 чайні ложки лимонного соку.

Всі інгредієнти змішати, нанести на паску, поставити в холодильник на ніч.

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Дата публікації
Перегляди
602
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