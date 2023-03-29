Цукрова пудра і консистенція сметани: основні секрети, як зробити ідеальну глазур на паску

Як зробити глазур на паску, щоб вона була ідеальною: не обсипалася, не тріскалася і не текла. Читайте основні секрети в матеріалі ТСН.ua.
Як зробити ідеальну глазур на паску: секрети приготування
- Краще брати не цукор-пісок, а цукрову пудру.
- Глазур буде добре триматися і не стікати, якщо попередньо її збити до консистенції сметани.
- Якщо ваша глазур вийшла рідкою, потрібно додати до неї столову ложку цукрової пудри, а якщо вона надто густа — допоможе одна столова ложка води чи молока.
- Щоб отримати товсту і міцну глазур, її потрібно наносити шарами: даєте застигнути першому, а потім наносете ще один.
- Коли потрібно наносити глазур на паску — робити це слід лише тоді, коли випічка повністю охолодилася. Тому збивати краще безпосередньо перед нанесенням.
- Білкова глазур готується з охолоджених свіжих яєць за допомогою сухого міксера.
- Наносити глазур можна або за допомогою силіконового пензлика, або просто занурити паску в неї.
- Хочете отримати яскраву глазур для паски — додайте харчові барвники.
- Як зробити шоколадну глазур для паски — використовуйте шоколад і поставте в холодильник для застигання.
- Всі сипучі продукти потрібно просіювати через сито, щоб не було грудочок.
Колись ідеальну глазур готувати без міксера. Всі інгредієнти розтиралися ложкою, поки не утворювалася однорідна консистенція. Така глазур не тріскається і не обсипається. Але якщо ви хочете використати міксер, виставте повільні оберти.
Як зробити глазур в домашніх умовах на Великдень: три варіанти
Рецепт 1:
- 200 г цукрової пудри;
- білок одного свіжого яйця;
- картопляний чи кукурудзяний крохмал;
- половина чайної ложки лимонного соку.
Рецепт 2 (шоколадна глазур на паску):
- 1 столова ложка олії без запаху;
- 100 г чорного шоколаду.
Шоколад потрібно розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Перемішати з олією. Нанести на паску і поставити до холодильника.
Рецепт 3:
- 4 столові ложки сухого молока;
- 6 столових ложок згущеного молока;
- 2 чайні ложки лимонного соку.
Всі інгредієнти змішати, нанести на паску, поставити в холодильник на ніч.
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