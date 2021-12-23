Цукровий діабет: лікарі назвали 8 спецій, які допоможуть знизити рівень цукру в крові

Люди з цукровим діабетом повинні приймати різноманітні лікарські засоби, щоб контролювати рівень глюкози. Проте дослідження показали, що стабілізувати стан хворого можна також за допомогою спеціально підібраного харчування. Які 8 спецій потрібно обов’язково додати в свій раціон для зниження цукру в крові, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Куркума

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Про цілющі властивості куркуми відомо давно. Ця чудова спеція допомагає підвищити імунітет, поліпшує стан шкіри. А нещодавно були проведені дослідження, результати яких опублікували в американському медичному журналі “Evidence-based Complementary and Alternative Medicine”. Згідно з отриманими даними куркумін (речовина, яка є активною сполукою в складі куркуми) допомагає знизити рівень глюкози та зменшити ускладнення, пов’язані з цукровим діабетом. В статті також радять хворому щодня випивати склянку молока з чайною ложкою куркуми.

Часник

Часник допоможе знизити рівень глюкози / Pexels

В журналі “Phytomedicine” було опубліковане цікаве дослідження, в ході якого щурам з цукровим діабетом щодня додавали часник в раціон. Результати показали, що споживання цієї спеції допомогло підвищити рівень інсуліну в крові. Тож під час приготування їжі, не забудьте додати в страву зубчик часнику.

Імбир

В 2013 та 2014 роках провели кілька клінічних досліджень, в ході яких отримали переконливі докази, що споживання імбиру допомагає знизити рівень цукру в крові при цукровому діабеті.

Орегано, кориця, шавлія та гвоздика

Кориця - одна зі спецій, які повинні бути в раціоні хворого на цукровий діабет / Pexels

Вчені з Університету Джорджії також провели дослідження, в ході якого з’ясувалося: спеції, в складі яких є фенол, допомагають уповільнити виробництво отруйних для організму кінцевих продуктів гліколізу. Тому варто кожного дня додавати до свого раціону: орегано, корицю, шавлію та гвоздику.

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Орегано не лише додає будь-якій страві неймовірного смаку та запаху, а й бореться з бактеріальними та паразитичними інфекціями.

Лише в одній сухій паличці кориці знаходиться 18% фенолу. Саме тому ця спеція ідеально підходить людям з цукровим діабетом (особливо II типу). Щоб зменшити рівень глюкози в крові, лікарі радять приймати 1 чайну ложку кориці в день.

Шавлія містить фітостероли, які допомагають при лікуванні спазмів. Але також в складі цієї спеції є фенол. Тому лікарі радять додавати цю траву в чаї та супи.

Гвоздика відрізняється антисептичними та бактерицидними властивостями. 30% її складу займає саме фенол, тому вона чудово підходить людям, хворим на цукровий діабет.

Гуньба (пажитник сінний)

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Відома англійська лікарка загальної практики та дієтологиня Сара Брюер радить додати в щоденний раціон гуньбу, яка вважається однією з найбільш популярних в індійській кухні. Як пояснює спеціалістка, ця спеція допомагає уповільнити засвоєння вуглеводів та запобігти збільшенню рівня цукру в крові.

Сара Брюер розповіла, що насіння гуньби містить в своєму складі 4-гідроксиізолейцин. А це амінокислота, яка загострює реакцію клітин на інсулін та знижує їх стійкість до цього гормону. Було проведено 12 досліджень, в ході яких пацієнти з II типом цукрового діабету додали до щоденного раціону гуньбу та споживали її натщесерце. Результати показали, що у всіх людей значно знизився рівень цукру в крові.

Проте, не забудьте порадитися зі своїм лікарем, який підбере потрібну кількість гуньби. Адже надлишкове її споживання призводить до занадто швидкого зниження глюкози.