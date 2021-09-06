Цвіль, грибок і дірки в підлозі: у Дніпрі через аварійний стан закривають СІЗО (фото)

Цвіль, грибок і дірки в підлозі: у Дніпрі через аварійний стан закривають СІЗО (фото)

Ув'язнених планується перевести в інші місця відбування покарання.

У Дніпрі через аварійний стан можуть закрити одну з міських установ виконання покарань. У ній перебування людей прирівнюють до тортур.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

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Як стало відомо, правоохоронці спільно з Держпродспоживслужбою, співробітниками ДСНС і Держпраці проінспектували Дніпровську установу виконання покарань №4.

Там виявили відразу кілька серйозних порушень. У приміщеннях пошкоджена підлога, протікає каналізаційна і водопровідна системи, розростається цвіль і грибок, а електричне обладнання використовується з порушенням пожежної безпеки.

Генеральна прокуратура України

“Дніпропетровською обласною прокуратурою на адресу міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань внесено вказівку про призупинення експлуатації аварійних приміщень. Європейський суд з прав людини визнає катуванням тримання людини у місцях несвободи в умовах, що несуть загрозу для її життя та здоров’я”, — відзначили в Офісі Генерального прокурора.

В цьому році Європейський суд з прав людини відкрив 13 проваджень про порушення Україною ст. 3 ("Заборона катування") Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Все — через умови утримання людей в Дніпровській установі виконання покарань №4. Загальна сума компенсацій склала 140 тисяч євро.

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