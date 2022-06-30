Цвях в нозі та розбита голова: що змушує українців зробити екстерену вакцинацію від правця

Цвях в нозі та розбита голова: що змушує українців зробити екстерену вакцинацію від правця

У період воєнного стану надзвичайно актуальними є питання збереження здоров’я військовослужбовців і профілактики серед них інфекційних хвороб, зокрема правця.

Водночас є великий ризик захворювання на правець і серед цивільного населення.

Зібрали історії українців, які вирішили зробити екстрену вакцинацію від правця.

28 річна Марія з Івано-Франківська розповіла власну історію.

Фото: ТСН.ua

«На початку року я випадково впала на вулиці та розбила голову. Ситуація була абсурдна, передбачити неможливо. Після того як отримала першу медичну допомогу, лікарі запитали, чи робила я у 26 років ревакцинацію від правця. У мене не було цього щеплення.

Я знала про те, що кожні 10 років треба вакцинуватись від правця, постійно згадувала і думала, що треба зробити. Ніяк не доходили руки і ноги. Зате, коли знадобилось терміново, знайшла за кілька хвилин, де можна вакцинуватись.

Рекомендую всім не відкладати, а зробити щеплення від правця зараз. Це особливо важливо в умовах війни», - наголосила жінка.

Дмитро з Рівненської області розповів, що працював вдома на подвір’ї, випадково наступив на іржавий цвях. Цвях зайшов на 1 см у ногу.

«Вдома обробив рану і поїхав у травмпункт, де мені надали допомогу, розповіли про те, які наслідки можуть бути від правця у нещеплених людей. Правець є дуже небезпечною хворобою, оскільки може привести до летального результату. А заразитися ним можна через відкриті рани, особливо, якщо поранився брудним предметом. Єдиний захист проти правця – вакцинація.

На наступний день я записався на прийом до сімейного лікаря і вакцинувався», - пояснив чоловік.

У яких випадках показана екстрена профілактика правця?

Травми з порушенням цілісності шкірних покривів та слизових оболонок.

Відмороження та опіки (термічні, хімічні, радіаційні) другого, третього та четвертого ступенів.

Проникні пошкодження шлунково-кишкового тракту.

Гангрени або некрози тканин будь-якого етапу, абсцесах.

Укуси тваринами.

Пологи поза медичними закладами.

Позагоспітальні аборти.

Важливо своєчасно провести екстрену профілактику правця, яка передбачає первинну хірургічну обробку рани та створення імунологічного захисту.

Довідка

Правець — це гостре інфекційне захворювання. Летальність хвороби становить 40%.

Від людини до людини правець не передається. Захистити від інфекції може лише вакцинація. Діти до 18 років повинні щепитися у віці 2-4-6-18 місяців та 6 і 16 років. Дорослі, починаючи з 26 років, мають вакцинуватися раз на 10 років.

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