Ця хвиля триватиме довше: у KSE дали прогноз, коли усі регіони України можуть вийти з "червоної" зони

Це означає, що не варто очікувати вихід всіх регіонів в рамках поточного року.
Усі регіони можуть вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки приблизно у січні 2022 року.
Про це 16 листопада на брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.
"Поточна хвиля може бути довшою, ніж попередня весняна хвиля. Якщо міряти від початку входження першого регіону у "червоний" рівень до моменту виходу останнього регіону, то попередня весняна хвиля тривала 72 дні, а ця хвиля, ми очікуємо, що буде тривати довше", - зазначив він та додав, що перший регіон зайшов у "червоний" рівень 15 жовтня, а відтак "червоними" регіони можуть ще бути й на початку 2022 року.
Водночас за словами експерта, додатковий ризик для України несе ситуація у Європі, де після стабілізації спостерігаються повторні зростання захворюваності.
"Для України це несе дуже просте повідомлення про те, що можливі повторні спалахи в рамках поточної хвилі", - додав Ганиченко.
Нагадаємо, 15 листопада на нараді у президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19 та зниження основних негативних показників. А Луганська та Херсонська області можуть бути навіть переведені до "жовтої" зони карантину, якщо збережеться позитивна динаміка. Водночас 16 листопада в Україні зафіксували новий рекорд смертей - за добу померло 838 людей. Це максимальна кількість за увесь час пандемії.
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