Ця хвиля триватиме довше: у KSE дали прогноз, коли усі регіони України можуть вийти з "червоної" зони

Ця хвиля триватиме довше: у KSE дали прогноз, коли усі регіони України можуть вийти з "червоної" зони

Це означає, що не варто очікувати вихід всіх регіонів в рамках поточного року.

Усі регіони можуть вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки приблизно у січні 2022 року.

Про це 16 листопада на брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

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"Поточна хвиля може бути довшою, ніж попередня весняна хвиля. Якщо міряти від початку входження першого регіону у "червоний" рівень до моменту виходу останнього регіону, то попередня весняна хвиля тривала 72 дні, а ця хвиля, ми очікуємо, що буде тривати довше", - зазначив він та додав, що перший регіон зайшов у "червоний" рівень 15 жовтня, а відтак "червоними" регіони можуть ще бути й на початку 2022 року.

Водночас за словами експерта, додатковий ризик для України несе ситуація у Європі, де після стабілізації спостерігаються повторні зростання захворюваності.

"Для України це несе дуже просте повідомлення про те, що можливі повторні спалахи в рамках поточної хвилі", - додав Ганиченко.

Нагадаємо, 15 листопада на нараді у президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19 та зниження основних негативних показників. А Луганська та Херсонська області можуть бути навіть переведені до "жовтої" зони карантину, якщо збережеться позитивна динаміка. Водночас 16 листопада в Україні зафіксували новий рекорд смертей - за добу померло 838 людей. Це максимальна кількість за увесь час пандемії.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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