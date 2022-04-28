"Ця ніч - це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів": "Азов" про обстріл Маріуполя

"Ця ніч - це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів": "Азов" про обстріл Маріуполя

В ніч проти 28 квітня російські військові завдали 50 авіаударів по Маріуполю.

Загарбники скидали на місто заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби. Окрім цього застосовували ракети і гатили з артилерії.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар у своєму відеозверненні в Telegram.

"Ця ніч – це просто колосальна кількість фосфорних бомб, 50 авіаударів, ракет, арти і всього, що може використати варвар проти людства", – сказав Паламар.

За його словами, втрати Росії лише в Маріуполі становлять понад 1 млрд 111 млн доларів, без урахування витрат на паливо, екіпірування, харчування та інше.

Нагадаємо, від вівторка, 26 квітня, російські окупанти заборонили в’їзд до Маріуполя, яке перебуває в облозі, з боку Новоазовська. Місто закрите для громадян України. Потрапити до нього без посвідчення про проходження фільтрації для неможливо. Натомість росіяни та мешканці так званої "Донецької народної республіки" отримують дозвіл на в’їзд без фільтрації на три дні.

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