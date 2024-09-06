Ця осінь має стати часом, коли закінчиться російська агресія – Зеленський на "Рамштайні"

Зокрема, на Росію здійснюватиметься тиск, щоб змусити її до миру.

Україна продовжуватиме робити усе, щоб наблизити завершення війни. Це має статися цієї осені.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на засіданні "Рамштайну".

"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це", – наголосив український лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 6 вересня на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони держави. Глава держави наголосив, що потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор.

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