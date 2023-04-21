Ця рослина відлякує колорадського жука: що посадити поруч з картоплею

Позбутися колорадського жука на грядці з картоплею буває непросто. Часто дачники використовують для цього пестициди чи навіть отрути. Виявляється, можна посадити поруч з картоплею рослину, яка відлякує колорадського жука. Яку саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Дачники стверджують, що шкідники навіть не будуть прилітати на город, якщо навесні висадити поряд з грядками картоплі всього лише одну рослину.

Мова йде про пижму. Вона є справжнім захисником городньої культури від колорадського жука. Її радять садити просто вздовж ділянки, де у вас росте картопля.

Чому колорадським жукам так не подобається пижма? Вся справа в яскравому та сильному запаху рослини, який і відлякує шкідників. При цьому вона не вимагає серйозного догляду, тому вона не вимагатиме від вас особливих зусиль.

До речі, пижма здатна захистити не лише від колорадського жука. Фахівці стверджують, що її запах також відлякує кліщів і попелицю.

Якщо ви не встигли висадити пижму поряд з картоплею, можете приготувати настій з цієї рослини для оброблення кущів від шкідників. Для цього у відро води потрібно відправити зелену масу пижми. Через кілька днів рідину можна перелити в пульверизатор та обприскати цим засобом городні культури.

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