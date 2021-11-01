"Ця с**а відбиває чужих чоловіків": у Мелітополі жінка помстилася "коханому" та шокувала користувачів соцмереж (фото)

"Ця с**а відбиває чужих чоловіків": у Мелітополі жінка помстилася "коханому" та шокувала користувачів соцмереж (фото)

Містом вона розклеїла фото "коханого" та його нової пасії.

У Мелітополі Запорізької області жінка незвичайно помстилася чоловікові, який пішов жити до коханки. Громадянка розклеїла по місту їхні фотографії та попередила про небезпеку.

Про це пише місцеве видання "Ріа Мелітополь".

Як з'ясувалося, скривджена зрадою чоловіка жінка розклеїла містом фотографію "коханого" та його нової пасії. А над фото помістила багатозначний напис: “Будьте обережні. Ця с**а відбиває чужих мужів”.

У коментарях до публікації користувачі з гумором поставилися до ситуації, проте зауважили, що жінка, яка розклеїла фото, повелася неправильно.

Себе принизила.

І чого досягла? Усі довідалися, яка ти.

Навіщо змушувати бути з собою людину, яка тебе не любить, якій ти байдужа?

Нагадаємо, що у Запоріжжі 1-річний хлопчик-сирота, який потрапив до лікарні, перебуває у палаті один і постійно плаче.

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