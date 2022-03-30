"Ця свол*та вже стоїть на блокпосту": у Маріуполі підполковник поліції перейшов на бік окупантів

"Ця свол*та вже стоїть на блокпосту": у Маріуполі підполковник поліції перейшов на бік окупантів

Валентин Попов перейшов на бік ворога.

Начальник Кальміуського відділення поліції Маріуполя, підполковник поліції Валентин Попов перейшов на бік російських загарбників.

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Про це повідомив екс-керівник Нацполіції в Донецькій області, заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

"Коли я чую чергове прізвище поліцейського з поліції Донеччини, який перейшов на бік російських окупантів, то спочатку відчуваю образу, потім люта ненависть. Особливо, коли ще кажуть, що ця сволота вже стоїть на блокпосту та контролює виїзд людей з міста, вказує на правоохоронців, військовослужбовців, їх жінок та дітей. Таким покидьком є начальник Кальміуського відділення поліції підполковник поліції Валентин Попов", - написав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Також він додав, що тим, хто допомагає вибратися маріупольцям з міста потрібно зважати на те, що тепер Попов стоїть на блокпосту росіян і контролює виїзд людей з міста.

"Колись я сказав його вже покійному другу подполковнику міліції, що Валентин Попов дуже слабкий духом. Він мене переконував у зворотньому, але час показав, що він не просто слабкий духом, він - зрадник, покидьок, який через образу на своїх керівників порушив прості правила життя, людяності. Всім, хто допомогає маріупольцям вибратися з оточення, необхідно враховувати наявність зрадника на блокпосту російських окупантів", - додав Аброськін.

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