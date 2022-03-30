"Ця свол*та вже стоїть на блокпосту": у Маріуполі підполковник поліції перейшов на бік окупантів

Валентин Попов перейшов на бік ворога.
Начальник Кальміуського відділення поліції Маріуполя, підполковник поліції Валентин Попов перейшов на бік російських загарбників.
Про це повідомив екс-керівник Нацполіції в Донецькій області, заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.
"Коли я чую чергове прізвище поліцейського з поліції Донеччини, який перейшов на бік російських окупантів, то спочатку відчуваю образу, потім люта ненависть. Особливо, коли ще кажуть, що ця сволота вже стоїть на блокпосту та контролює виїзд людей з міста, вказує на правоохоронців, військовослужбовців, їх жінок та дітей. Таким покидьком є начальник Кальміуського відділення поліції підполковник поліції Валентин Попов", - написав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.
Також він додав, що тим, хто допомагає вибратися маріупольцям з міста потрібно зважати на те, що тепер Попов стоїть на блокпосту росіян і контролює виїзд людей з міста.
"Колись я сказав його вже покійному другу подполковнику міліції, що Валентин Попов дуже слабкий духом. Він мене переконував у зворотньому, але час показав, що він не просто слабкий духом, він - зрадник, покидьок, який через образу на своїх керівників порушив прості правила життя, людяності. Всім, хто допомогає маріупольцям вибратися з оточення, необхідно враховувати наявність зрадника на блокпосту російських окупантів", - додав Аброськін.
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