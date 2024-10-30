Ця зима буде вирішальною для нас: що має на увазі президент Зеленський

Зима, яка наближається, буде вирішальною та є великим викликом для України. Зокрема, йдеться про блекаути та "інші труднощі".

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

Глава держави, обґрунтовуючи свої слова, наголосив: є партнери, які надали Україні всього 10% з обіцяного пакету техніки. Натомість, вважає Зеленський, "захист України - це спільна робота".

"Коли нам сказали, що не можуть взяти нас до НАТО у стані війни, але натомість пообіцяли шість-сім систем для захисту неба. Не можна порівнювати ці речі, але під час війни ми погодились, бо нам треба зберегти себе. Ці системи для нас дуже важливі. Але ми досі не отримали й не можемо розраховувати на цю велику підтримку ППО в опалювальний сезон", — заявив Зеленський.