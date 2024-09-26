"Ця зима стане найгіршою в сучасній історії України": у WP надали два сценарії розвитку подій

Проблеми з енергопостачанням прямо позначаться на забезпеченні українських військ на передовій.

Російські удари по енергетичному сектору глибоко вплинуть на і без того підірваний моральний стан українців після майже трьох років повномасштабної війни.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Також у виданні зазначають, що у майбутньому зменшиться кількість пожертв на армію від населення, а це безпосередньо вплине на війська.

Через російські удари по українській енергосистемі зима 2024-2025 рр стане найгіршою в сучасній історії країни.

"Найкращий сценарій на зиму передбачає відсутність світла по 4 години на добу. Але є й значно гірші сценарії, які передбачають відключення світла по 20 годин на добу і лише по 4 години зі світлом", — йдеться у матеріалі.

У WP також нагадали: президент України Володимир Зеленський у своєму виступі перед Генеральною асамблеєю ООН заявив, що очільник Кремля Путін намагається зламати дух українців, атакуючи енергетичну інфраструктуру.

"Ось так Путін готується до зими: сподівається помучити мільйони українців, звичайні родини, жінок, дітей, звичайні міста, звичайні села. Путін хоче залишити їх у темряві та холоді цієї зими, змусивши Україну страждати та капітулювати", — зазначає WP.

На думку авторів матеріалу, наслідків від тривалих відключень електроенергії буде багато — від перебоїв з водопостачанням та опаленням до подальшого погіршення і так понівеченої української економіки. Але найбільшою жертвою може стати і без того підбита психіка українців, пише газета.

"Виснаження населення має прямі військові наслідки, оскільки багато бойових підрозділів значною мірою підтримуються цивільними пожертвуваннями для придбання необхідного обладнання — підтримка, яка, ймовірно, скоротиться, коли у людей закінчаться ресурси", – йдеться у публікації.

Із посиланням на інформацію українського чиновника, у виданні зазначили, що через енергетичні проблеми цієї зими "виснажать і озлоблять" українців.

"Я найбільше боюся, що після того, як люди переживуть таку зиму, не буде жодного способу знайти консенсус серед населення", — цитує The Washington Post співрозмовника.

Водночас опитування громадської думки свідчать про збільшення кількості людей, які готові йти на важкі компроміси заради припинення війни.

РФ вчергове атакувала об’єкти передавання електроенергії. Один із них – у Миколаївській області.

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