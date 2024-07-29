"Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку": голова "Укренерго" звернувся до українців

Обмеження енергопостачання на завтра не заплановані. В "Укренерго" не прогнозують планових відключень. Водночас українці мають звикати до ощадливого споживання електроенергії, особливо зранку і ввечері.

Про це написав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Спекотна погода відступила на 10 градусів вниз, минулого тижня з планового ремонту вийшли додаткові генеруючі потужності. Споживачі отримали перепочинок на певний час", — зазначив він.

Енергетики ж продовжують працювати, а саме тривають ремонти пошкоджених обʼєктів, зводиться захист. Як наголосив Кудрицький, останні дронові атаки вкотре підтвердили, що він працює.

"Готуємо енергосистему до зими. До всіх одне прохання — якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11-ої до 15-ої. В цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій. І будь ласка, звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку", — додав Кудрицький.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили гарну новину щодо обмежень електрики 30 липня. Зокрема вівторок має пройти без відключень електрики.

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