Cиноптикиня попередила про різке похолодання в Україні: коли чекати

В Україні найближчими днями збережеться переважно весняна та відносно тепла погода. Водночас у деяких регіонах можливі поривчастий вітер і локальні опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, погодні умови формуватимуться під впливом атмосферних процесів, характерних для ранньої весни. Саме тому температура повітря в багатьох областях залишатиметься плюсовою і досить комфортною.

Погода в Україні

У більшості областей температура повітря вдень триматиметься в межах приблизно +10…+17°C, місцями може бути трохи прохолодніше.

Опади прогнозуються не скрізь: у частині регіонів можливі періодичні дощі, водночас на іншій території країни утримається суха погода.

Також подекуди очікується поривчастий вітер, який може посилюватися у центральних, південних і східних областях.

Погода в Києві

У столиці найближчими днями очікується відносно тепла весняна погода.

Температура повітря вдень коливатиметься близько +12…+14°C. Можливі короткочасні дощі та рвучкий вітер, але серйозних погодних ускладнень не прогнозують.

За даними синоптикині, вже з 14-го березня стане свіжіше — вдень +10, +11 градусів. А з 17-го березня температура повітря знизиться до +4+10 градусів.

«У найближчій перспективі завтра — найтепліший, практично квітневий день, насолоджуйтеся», — зазначила Діденко.

Нагадаємо, після потепління до +17…+19°C в Україні очікується короткочасне похолодання та опади. За прогнозом синоптика Ігора Кібальчича, уже від 14 березня температура почне знижуватися приблизно на 2–4 градуси через надходження холоднішого повітря. Від 16 березня погода стане нестійкою: зросте хмарність, а подекуди можливі дощі та мокрий сніг, після чого від 18 березня очікується нове потепління.