"Цю артерію треба перекрити": військовий експерт оцінив ймовірність удару по Кримському мосту

Цього тижня активізувалися розмови про ймовірну атаку ЗСУ на Кримському напрямку. Військовий експерт Олег Жданов оцінив перспективи удару по Керченському мосту та звільнення півострова.

Так, за його словами, наразі це неможливо. Однак Жданов переконаний, що перекрити прохід техніки і зруйнувати залізничне та дорожнє полотно таки необхідно.

Про це військовий експерт сказав в інтерв'ю на You-tube-каналі "Україна 24".

"Ні, найближчим часом це неможливо. В принципі, ми зараз і не говоримо про контрнаступ у напрямку Херсона, ми говоримо про контрнаступні дії щодо розширення підготовки плацдарму для майбутнього наступу. Щодо Кримського мосту, то я теж прихильник тієї версії, що він має бути пошкоджений. Потрібно припинити діяльність цього мосту як мосту. Тобто зруйнувати або трохи пошкодити дорожнє полотно, унеможливити прохід техніки і зруйнувати залізничне полотно. Чому? Тому що на сьогоднішній день Кримський міст – це артерія, через яку живиться все південне угруповання військ. У Криму там практично нічого не затримується, все йде одразу ж на фронт і він живить Запорізький напрямок, він живить Херсонський напрямок, він живить Криворізький напрямок. І якщо ми не перекриємо цю артерію, то нам буде дуже тяжко", – сказав експерт.

Жданов сподівається, що з отриманням реактивних систем залпового вогню ЗСУ зможуть пошкодити міст, а технічна документація допоможе визначити слабші місця, куди можна вдарити ракетою, щоб руйнівної сили цієї ракети було достатньо, аби вивести міст з ладу.

Зазначимо, для росіян втрата мосту буде вагомою, адже зараз ним йде 60-70% постачання для військ в окупованому Криму і звідти йде до Херсонщини, чи Запорізької області.

Нагадаємо, українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського мосту з назвою "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку". Отримана розвідкою документація містить докладну інформацію інфраструктуру комплексу.

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