"Цю ху*ню в телевізорі не показують": окупант розповів, як армія РФ застосовує в Україні фосфорні бомби

Росіянин розповів про застосування заборонених боєприпасів у війні проти України.
Російський військовий 488 полку, в/ч 13121 РФ з-під Кремінної Луганської області розповів, що війська РФ застосовують в Україні заборонені фосфорні боєприпаси.
Відповідну розмову окупанта з його батьком перехопила українська розвідка, передає ГУР Міноборони.
"Наші фосфором ще кидають, виплюють їх там — 4 тисячі градусів! Так, цю ху*ню в телевізорі не показують. Там навіть хто в укритті – всі вигорають", - сказав загарбник.
Також рашист розповів батькові про те, як вони начебто воюють із НАТО, бо "Польща хоче забрати в Україні Калінінград".
РФ застосовує заборонену зброю у війні проти України
Нагадаємо, на початку листопада російські окупаційні війська завдали удару фосфорними снарядами по приватних будинках одного з районів Бахмуту Донецької області.
Тим часом окупаційна армія сама підтверджує, що застосовує в Бахмуті заборонену зброю. Про це один з окупантів розповів дружині в телефонній розмові, яку перехопила СБУ.
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