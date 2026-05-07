Дачний сезон розпочато: LEROY MERLIN UKRAINE відкрив продаж весняно-літніх товарів Новини компаній
З приходом тепла українці традиційно повертаються до дачних справ — облаштовують подвір’я, висаджують квіти та городину, створюють зони для затишного відпочинку.
У LEROY MERLIN UKRAINE до сезону підготувалися заздалегідь: сформували широкий асортимент товарів для саду й городу — від елементарних рішень до готових ідей для облаштування комфортного простору на улюбленій ділянці.
Усе для створення стильної зони відпочинку
Цього сезону у весняно-літній колекції особливу увагу приділено облаштуванню саду як місця для відпочинку. У цьому допомагає бренд Naterial, який разом із LEROY MERLIN входить до групи ADEO. Вже понад 20 років Naterial створює каркасні та ротангові садові меблі, представлені в 11 країнах. Вони допомагають перетворити сад, терасу чи балкон на стильну зону відпочинку.
У магазинах можна знайти меблі різного призначення: обідні столи, стільці, м'які лаунж-набори, дивани та шезлонги. Вони виготовлені з екологічних матеріалів і відзначаються довговічністю та привабливою ціною.
Усе для саду та городу
У магазинах LEROY MERLIN UKRAINE та онлайн доступний широкий вибір насіння овочів і квітів, ґрунтів, добрив і засобів захисту рослин. Для тих, хто хоче комплексних рішень, пропонуються готові варіанти для вирощування: теплиці, парники, системи поливу та аксесуари для догляду за рослинами.
Також представлений асортимент плодових і декоративних саджанців — переважно від українських виробників, адаптованих до місцевого клімату. Якість рослин ретельно контролюється на всіх етапах.
Окрему увагу приділено садовій техніці: тут можна знайти все — від простих інструментів до професійного обладнання. Газонокосарки, тримери, мотокоси та культиватори допомагають значно полегшити роботу на ділянці та підвищити її ефективність.
Усе для зручності та комфорту
Особливу увагу покупців завжди привертають товари для створення затінку. Перголи та альтанки, легкі й водночас міцні конструкції, вже минулого сезону стали справжніми бестселерами. Попитом користуються і садові павільйони та тенти, які швидко встановлюються та створюють затишну тінь.
Не менш популярна категорія — барбекю. Покупці можуть обрати моделі на будь-який смак: від класичних вугільних до сучасних газових, а також усе необхідне приладдя.
Такий асортимент допомагає комплексно облаштувати простір: поєднати функціональність і естетику та створити комфортну атмосферу для відпочинку на природі.
Рішення на будь-який бюджет
LEROY MERLIN UKRAINE пропонує товари в різних цінових категоріях, щоб кожен міг знайти оптимальний варіант як для невеликої дачі, так і для просторої ділянки. Водночас компанія завжди зосереджується на поєднанні якості та доступної ціни.
Весна і літо — це період змін і нових ідей. І цей сезон дає нову можливість облаштувати улюблений простір за своїм бажанням, виростити власний врожай чи просто відпочити на свіжому повітрі зі смаком!