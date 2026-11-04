Викрито злочинну організацію з чинних високопосадовців СБУ, Офісу генпрокурора, поліції, представників кримінального середовища / © Колаж ТСН.ua

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У межах операції «Карфаген» працівники НАБУ і САП викрили масштабну злочинну організацію. Учасники угруповання налагодили системний підкуп високопосадовців правоохоронних органів заради прикриття нелегального бізнесу. Під їхнім захистом працювали шахрайські колцентри, наркобізнес і виробництво контрафакту.

Про це повідомили в телеграм-каналі та на відео НАБУ.

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Антикорупційні органи викрили злочинну організацію, яка займалася шахрайством, діяльністю так званих колцентрів і розповсюдженням наркотиків, а також — організовану групу, причетну до злочинів у сфері економіки, посягань на життя і здоров’я людей.

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За даними слідства, організував діяльність угруповання раніше неодноразово судимий чоловік. До злочинної діяльності він залучив чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора, Нацполіції, а також представників кримінального середовища.

Завдяки прикриттю з боку правоохоронців учасники угруповання забезпечували роботу шахрайських колцентрів, через які ошукували громадян України та інших країн. Крім того, вони займалися збутом наркотичних засобів, незаконним виготовленням контрафактних сигарет і підробленої іноземної валюти.

Окрім цього, в інтересах злочинної організації її учасники організовували заздалегідь сплановані напади, викрадення людей та заподіяння тілесних ушкоджень.

Члени злочинної групи

До складу групи було залучено щонайменше 12 осіб. Зокрема:

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«Кримінал» — засновник та керівник злочинної організації, особа з кримінальним минулом, тричі засуджений. Це один із ключових учасників.

«Мексиканець» — засновник та керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром», громадянин Росії, який втік до України після оголошення його 2016 року в розшук в РФ. Від 2019 року перебуває в розшуку і в Україні, однак це не завадило йому продовжувати злочинну діяльність.

Підлеглі «Кримінала» — «Боксер» та «Паша» — виконавці брудної роботи.

«Прайс» — поліцейський, один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, що відповідав за прикриття діяльності колцентрів.

«Консультант» — інший поліцейський, який відповідав за безпеку, прикривав злочинну діяльність та координував окремі напрямки злочинної діяльності.

«Акім» — високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги зі сторони своїх колег зі Служби безпеки.

Члени злочинної групи, яку викрили в межах операції «Карфаген» (8 фото) © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ © НАБУ

Як створювалася злочинна організація

НАБУ та САП встановили, що після початку повномасштабного вторгнення російський наркосиндикат «Хімпром» не лише не припинив діяльність, а й посилив свій вплив в Україні та за кордоном. Його очільник, «Мексиканець», для розбудови цього злочинного бізнесу в Україні повинен був заручитись підтримкою правоохоронців, які заплющували очі на його діяльність.

З цією метою «Мексиканець» залучив особу на прізвисько «Кримінал». У поле зору НАБУ та САП цей чоловік потрапив 2022 році, коли вимагав від імені СБУ 1 млн дол. за неекстрадицію особи.

На той момент «Кримінал» уже мав судимості — 4,5 та 6 років ув’язнення за грабіж, незаконне заволодіння транспортом і хуліганство. Попри кримінальне минуле, чоловік підтримував тісні контакти з правоохоронцями, які, як і він сам, народилися, виросли та розпочали кар’єру в Житомирській області.

НАБУ опублікувало фрагменти телефонних розмов «Кримінала». У цих розмовах, судячи зі змісту, «Кримінал» обговорює впливову людину з Житомирщини, яка, очевидно, обійняла або мала обійняти високу посаду в певній силовій структурі чи правоохоронному органі.

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© НАБУ

© НАБУ

© НАБУ

© НАБУ

© НАБУ

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