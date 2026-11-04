ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
3 хв

"Дах" для колцентрів і наркотиків: як силовики і кримінал створили мегабанду в Україні — всі деталі від НАБУ

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Викрито злочинну організацію з чинних високопосадовців СБУ, Офісу генпрокурора, поліції, представників кримінального середовища

Викрито злочинну організацію з чинних високопосадовців СБУ, Офісу генпрокурора, поліції, представників кримінального середовища / © Колаж ТСН.ua

У межах операції «Карфаген» працівники НАБУ і САП викрили масштабну злочинну організацію. Учасники угруповання налагодили системний підкуп високопосадовців правоохоронних органів заради прикриття нелегального бізнесу. Під їхнім захистом працювали шахрайські колцентри, наркобізнес і виробництво контрафакту.

Про це повідомили в телеграм-каналі та на відео НАБУ.

Антикорупційні органи викрили злочинну організацію, яка займалася шахрайством, діяльністю так званих колцентрів і розповсюдженням наркотиків, а також — організовану групу, причетну до злочинів у сфері економіки, посягань на життя і здоров’я людей.

За даними слідства, організував діяльність угруповання раніше неодноразово судимий чоловік. До злочинної діяльності він залучив чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора, Нацполіції, а також представників кримінального середовища.

Завдяки прикриттю з боку правоохоронців учасники угруповання забезпечували роботу шахрайських колцентрів, через які ошукували громадян України та інших країн. Крім того, вони займалися збутом наркотичних засобів, незаконним виготовленням контрафактних сигарет і підробленої іноземної валюти.

Окрім цього, в інтересах злочинної організації її учасники організовували заздалегідь сплановані напади, викрадення людей та заподіяння тілесних ушкоджень.

Члени злочинної групи

До складу групи було залучено щонайменше 12 осіб. Зокрема:

  • «Кримінал» — засновник та керівник злочинної організації, особа з кримінальним минулом, тричі засуджений. Це один із ключових учасників.

  • «Мексиканець» — засновник та керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром», громадянин Росії, який втік до України після оголошення його 2016 року в розшук в РФ. Від 2019 року перебуває в розшуку і в Україні, однак це не завадило йому продовжувати злочинну діяльність.

  • Підлеглі «Кримінала» — «Боксер» та «Паша» — виконавці брудної роботи.

  • «Прайс» — поліцейський, один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, що відповідав за прикриття діяльності колцентрів.

  • «Консультант» — інший поліцейський, який відповідав за безпеку, прикривав злочинну діяльність та координував окремі напрямки злочинної діяльності.

  • «Акім» — високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги зі сторони своїх колег зі Служби безпеки.

Члени злочинної групи, яку викрили в межах операції «Карфаген» (8 фото)

члени злочинної організації  справа Карфаген_7 / © НАБУ

© НАБУ

члени злочинної організації  справа Карфаген_1 / © НАБУ

© НАБУ

члени злочинної організації  справа Карфаген_2 / © НАБУ

© НАБУ

члени злочинної організації  справа Карфаген_4 / © НАБУ

© НАБУ

члени злочинної організації  справа Карфаген_3 / © НАБУ

© НАБУ

члени злочинної організації  справа Карфаген_4 / © НАБУ

© НАБУ

члени злочинної організації  справа Карфаген_5 / © НАБУ

© НАБУ

члени злочинної організації  справа Карфаген_6 / © НАБУ

© НАБУ

Як створювалася злочинна організація

НАБУ та САП встановили, що після початку повномасштабного вторгнення російський наркосиндикат «Хімпром» не лише не припинив діяльність, а й посилив свій вплив в Україні та за кордоном. Його очільник, «Мексиканець», для розбудови цього злочинного бізнесу в Україні повинен був заручитись підтримкою правоохоронців, які заплющували очі на його діяльність.

З цією метою «Мексиканець» залучив особу на прізвисько «Кримінал». У поле зору НАБУ та САП цей чоловік потрапив 2022 році, коли вимагав від імені СБУ 1 млн дол. за неекстрадицію особи.

На той момент «Кримінал» уже мав судимості — 4,5 та 6 років ув’язнення за грабіж, незаконне заволодіння транспортом і хуліганство. Попри кримінальне минуле, чоловік підтримував тісні контакти з правоохоронцями, які, як і він сам, народилися, виросли та розпочали кар’єру в Житомирській області.

НАБУ опублікувало фрагменти телефонних розмов «Кримінала». У цих розмовах, судячи зі змісту, «Кримінал» обговорює впливову людину з Житомирщини, яка, очевидно, обійняла або мала обійняти високу посаду в певній силовій структурі чи правоохоронному органі.

/ © НАБУ

© НАБУ

/ © НАБУ

© НАБУ

/ © НАБУ

© НАБУ

/ © НАБУ

© НАБУ

/ © НАБУ

© НАБУ

и

Новина доповнюється
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie