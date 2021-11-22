Била по обличчю та тягала за вухо: на Волині вчителька фізики відлупцювала свого учня (відео)

Била по обличчю та тягала за вухо: на Волині вчителька фізики відлупцювала свого учня (відео)

Вчителька накинулась на учня, бо школярі стукали у кабінет та тікали.

У в селі Цміни Камінь-Каширського району Волинської області вчителька фізики відлупцювала учня.

Про це повідомляє видання "Конкурент".

Відео інциденту опублікували в телеграм-каналах. На кадрах видно, як вчителька спочатку сварить хлопця, а потім дає йому ляпасів і тягає за вухо.

Директорка опорного закладу ЗОШ I-II ступенів с. Цміни Людмила Лавринюк розповіла, що відео інциденту вона бачила, проте ніхто з учнів зі скаргами до неї не звертався.

"Ми покликали батьків, учнів та вчительку. Вчителька вже перепросила. Там провокативна ситуація трапилась і ми це розслідуємо", - сказала Людмила Лавринюк.

За даними директорки школи інцидент стався у 9 класі. Там школярі нібито постійно стукали у кабінет і тікали. Через це вчителька і зірвалась. Людмила Лавринюк також прокоментувала інформацію про те, що такі випадки були і раніше. Вона це не заперечила, проте додала, що це "було давно".

Директорка розповіла, що вона постійно спілкується із вчителями на теми про недопущення булінгу.

"Діти зараз важкі. Ви самі розумієте, що вони створюють певні ситуації. Ми говорили, що вчитель не має права зриватись", - додала директорка закладу.

Обережно, відео 18+

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