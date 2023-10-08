Далеко не всі: хто у ЗСУ може вийти на пенсію за вислугою років

Максимальний розмір пенсії за вислугу років становить не більше 70% від грошового забезпечення.

В Україні військовослужбовці можуть вийти на пенсію за вислугою років, проте, доступна вона далеко не всім.

Про це на брифінгу 8 жовтня розповіла представниця Святошинського РТЦК Вероніка Чеканова.

Хто має право на такі виплати від пенсійного фонду:

військовослужбовці, які мають на день звільнення вислугу 25 календарних років;

досягли 45-річного віку;

звільнилися з лав ЗСУ.

Розмір пенсії

Максимальний розмір пенсії за вислугу років становить не більше 70% від грошового забезпечення;

"З доплат у розмірах 30, 50 та 100 тис. грн згідно з постановою Кабміну від 24.02.2022 року № 168 ЄСВ не сплачується, бо у розрахунок беруться суми грошового забезпечення за останні 24 місяці", - йдеться у повідомленні.

Розрахування можуть отримати:

За 25 років вислуги - 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;

за 25 років загального стажу, з якого військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців - 50 % грошового забезпечення (за останні 24 місяці) плюс 1% за кожний рік додаткової вислуги;

При звільненні за станом здоров’я при наявності 25 років вислуги - 55 % грошового забезпечення плюс 3% за кожний рік додаткової вислуги.

Нагадаємо, частина українських пенсіонерів у жовтні отримають додаткову виплату у розмірі 2093 грн.

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